هل سيتم منع النصر من التسجيل بسبب روي فيتوريا؟

تعرف على الحقيقة كاملة بشأن إيقاف النصر عن قيد اللاعبين

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انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، التي تؤكد على أن نادي النصر أصبح على وشك توقيع العقوبة عليه بالإيقاف عن التسجيل خلال الفترة المقبلة، بسبب قضية البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأصفر.

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وكان القانوني أحمد الشيخي قد أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن النصر انضم لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل، بسبب عدم الالتزام في سداد المستحقات.

وأوضح القانوني أحمد الأمير حقيقة ما تردد بخصوص هذا الأمر، عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث كتب: قرار فيتوريا صادر من كاس، ولكي يتم تنفيذه، لا بد أن يصدر قرار من لجنة الانضباط في الفيفا بالتنفيذ خلال 30 يومًا مع غرامة مالية".

وأضاف: "إذا كان فعلًا صدر قرار من لجنة الانضباط بذلك، وهذا ما استبعده ولا أجزم به، فأنه بعد مرور 30 يومًا من تاريخ القرار وعدم التزام النصر بالدفع، يصدر قرار آخر بمنع التسجيل من لجنة الانضباط المشروط بالدفع".

وواصل: "قرار المدرب فيتوريا إلى اللحظة لم ينشر على موقع كاس، ولو افترضنا بأن القرار صدر في بداية شهر مارس وتم فتح إجراء انضباطي فيه من قبل لجنة الانضباط في نهاية شهر مارس، وأصدر قرار بالدفع على النصر، فذلك يعني بأن المهلة لم تنته للدفع (مجرد افتراض).

واختتم الأمير تغريدته قائلًا: "فقط اطلبوا ممن ينشر هذه الأخبار بأن يرفق نسخة من القرار، أو يوضح اللجنة التي أصدرت القرار".

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