"قرار النصر تدميري .. وحدث ذلك مرتين من قبل!"

النصر يكرر ما فعله من قبل مرتين!

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فترة غير جيدة بالمرة يمر بها نادي النصر حاليًا، وليس لها علاقة بالبداية القوية للفريق الموسم الحالي، خاصة بعدما ابتعد الفريق عن صدارة دوري روشن للمحترفين.

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ويرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن قرار إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من منصبه يعد من القرارات التدميرية، مستشهدًا بوقائع مشابهة حدثت من قبل للعالمي.

وقال الصرامي خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "إلغاء عقد جارسيا من القرارات التدميرية، ولكنها سبق وحدثت في النصر، حينما كان متصدرًا للدوري وألغي عقد الإيطالي والتر زينجا مدرب الفريق السابق".

وأضاف: "كما سبق من قبل وأن كان النصر متصدرًا للدوري السعودي، وتم إلغاء عقد المدرب الكرواتي زوران ماميتش".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "أرسلت رسالة إلى مسلي آل معمر رئيس النصر، أخبره فيها أن إقالة جارسيا قرار غير صحيح، وأن السوق لا يوجد به مدربين حاليا، ولكنه حظرني قبل أن تصله الرسالة".

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