أخبار النصر اليوم | خطوة واحدة لضم نافاس .. وقناة تركية تنقل الدوري السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 20 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ20 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

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"رونالدو كسر القاعدة ولديه رغبة في كسر أرقام جديدة"

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بمستوى رائع خلال مباراة كأس موسم الرياض، حينما شارك في فريق الموسم، الذي يضم لاعبي النصر والهلال. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. النصر يتعاقد مع نواف بوشل من نادي الفتح

أعلن نادي النصر عن التعاقد بشكل رسمي مع نواف بوشل الظهير الأيمن لفريق نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق. "اقرأ التفاصيل"

فيديو| صيحاته هزت ملعب الملك فهد.. عاشق رونالدو يواصل مطاردته

يبدو أن حمى كريستيانو رونالدو التشجيعية قد اجتاحت الكرة السعودية حقًا، المدرجات باتت تلهج بالجنون الذي قاده الدون طيلة مسيرته في الأندية التي لعب لها. "اقرأ التفاصيل"

هنا عادت ابتسامته .. انفجار رونالدو في ليلة ساحرة في الرياض

حانت اللحظة التي انتظرها الجمهور كثيرًا، لم يكن يتمنى الجمهور السعودي أي شيء آخر طوال الأيام الماضية أكثر من رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحتفل على أرض الرياض "Siiiiii"، وقد فعلها الدون الليلة. "اقرأ التفاصيل"

قناة تركية تفوز بحقوق نقل مباريات الدوري السعودي

فازت قناة S Sport Plus التركية بحقوق بث مباريات الدوري السعودي في تركيا، وذلك بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

جاء ذلك بعدما نجحت قناة سبورت إيطاليا في الفوز بحقوق مباريات نادي النصر، وأيضًا قناة سبورت البرتغالية في نفس الأمر.

خطوة واحدة تُفصل نافاس عن النصر

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

كشف موقع "سبورت24" السعودي، عن دخول نادي النصر في مفاوضات مع الحارس الكوستاريكي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد الموقع على أن نافاس وضع شرطًا أمام النصر من أجل الانتقال له، وهو التعاقد معه لمدة موسمين على أقل تقدير، وليس لمدة 6 أشهر فقط.

Shahid