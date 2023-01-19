فيديو| صيحاته هزت ملعب الملك فهد.. عاشق رونالدو يواصل مطاردته

لقطة تعبر عن الجنون الذي أحدثه رونالدو في المملكة

Shahid

يبدو أن حمى كريستيانو رونالدو التشجيعية قد اجتاحت الكرة السعودية حقًا، المدرجات باتت تلهج بالجنون الذي قاده الدون طيلة مسيرته في الأندية التي لعب لها.

أحد المشجعين لم يستطع السيطرة على رد فعله، يتحدث الإنجليزية في مدرجات النصر ولم يملك إلا الصراخ وتقليد صيحة رونالدو الشهيرة مع كل لمسة للدون.

الكاميرات التقطته على هامش مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الدوري السعودي وباريس سان جيرمان، ولا يمكن تصور مدى الجنون الذي أحدثه "الدون" في المدرجات النصراوية التي باتت مدرجات عاملية بامتياز.

هذا المشجع بالمناسبة يواصل مطاردة رونالدو في كل مكان منذ بدء تجربته في المملكة العربية السعودية، يبدو متحمسًا أكثر من أي شخص في العالم لهذه التجربة الفريدة.

Shahid