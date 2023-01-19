هنا عادت ابتسامته .. انفجار رونالدو في ليلة ساحرة في الرياض

كريستيانو رونالدو وملامح ظهوره الأول في ملاعب السعودية..

Shahid

حانت اللحظة التي انتظرها الجمهور كثيرًا، لم يكن يتمنى الجمهور السعودي أي شيء آخر طوال الأيام الماضية أكثر من رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحتفل على أرض الرياض "Siiiiii"، وقد فعلها الدون الليلة.

ظهر كريستيانو اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي، قائدًا لنجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، لينال لاعبو الزعيم من الحب جانب من مجاورة الدون ولو لمباراة واحدة قبل أن يبدأ مسيرته الرسمية مع العالمي.

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كان الشغل الشاغل للدون في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف النصر هو التأكيد على أنه لا يهمه من يقلل من قراره بالانتقال للعب في الوطن العربي بعد النجاحات الأوروبية الكبيرة التي حققها، ظن البعض أنه يحاول إظهار عكس ما يخفيه، وأنه اضطر لاتخاذ هذه الخطوة مجبرًا بعد إغلاق أندية أوروبا الأبواب في وجه، لكن الليلة هدم رونالدو كل هذه الظنون.

صور لجولاته في الرياض رفقة أسرته تنتشر يومًا تلو الآخر منذ قدومه للسعودية، فتحدث المنافسون عن أنه جاء للسياحة، بينما لن يكون روحه في الملعب حاضرة كما كان عليه في أوروبا، لكن سجل الدون واحتفل Siii وعادت له الابتسامة، بل ورحب بنجوم باريس سان جيرمان في الرياض، كما لو كان هو صاحب الدار الحقيقي..

بدأت المباراة بعناق خاص بينه وبين غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في لقطة احترام لا تخرج إلا من كبار، رغم المنافسة الكبيرة بينهما في الملعب، والتي خسرها الدون مؤخرًا، إذ خرج هو باكيًا من كأس العالم قطر 2022، بينما راجت صورة ليو بالبشت القطري رافعًا الكأس العالم أجمع. وتواصل الترحاب بينه وبين زميله السابق في ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس.

"أنا هنا محاط بالأشخاص الذين يحفزونني، والذين يجعلون الابتسامة تعلو شفتي" تصريح قاله الدون في مؤتمر تقديمه للنصر، ربما لم يعيره الكثيرون الاهتمام المناسب، لكن الليلة أدرك الجميع ماذا يقصد!، فالابتسامة لم تفارق شفتيه رغم أشهر كان وجهه عابسًا بشكل شبه دائم سواء مع فريقه السابق مانشستر يونايتد أو منتخب بلاده أو حتى لظروف وفاة طفله.

بينما حدث ولا حرج عن ارتقاءاته الليلة التي اشتاق لها الجمهور، والتي تسببت إحداها في تلقيه لكمة أسفل العين من كيلور نافاس؛ حارس الفريق الباريسي، في كرة مشتركة، وتسديداته التي شكلت خطرًا على شباك نافاس، وتحركاته التي كان يتفاعل معها الجمهور ويهتز الملعب معها بهتافه: Siiiii.

كانت مجرد مباراة ودية على الورق، لكنها حملت بعض التفاصيل الساحرة من تأقلم سريع للدون في المملكة داخل الملعب كما بدت الصورة خارجه عبر حسابه على "إنستجرام"، واطمأن الجمهور على أن رونالدو النسخة الأوروبية ستكون حاضرة، مهما كان ما مر به في الأشهر الماضية، ولا تزال الأيام تحمل في طياتها المزيد حول هذه الصفقة..

Shahid