رسميًا .. النصر يتعاقد مع نواف بوشل من نادي الفتح

النصر يحسم ثاني صفقاته الشتوية

Shahid

أعلن نادي النصر عن التعاقد بشكل رسمي مع نواف بوشل الظهير الأيمن لفريق نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

بوشل عقده كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي، لينجح النصر في التعاقد معه، من أجل سد العجز العددي في مركز الظهير الأيمن للفريق.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، صور توقيع بوشل مع نادي النصر، بحضور مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، والذي التقط معه صورًا تذكارية.

وأشار نادي النصر إلى أن بوشل وقع على عقد يمتد حتى عام 2027، حيث تم شراء المدة المتبقية في عقده من نادي الفتح بالاتفاق مع الإدارتين.

ويعاني نادي النصر من النقص العددي في مركز الظهير الأيمن، حيث لا يمتلك الفريق سوى سلطان الغنام فقط، وفي غيابه يلعب قلب الدفاع عبد الإله العمري كظهير أيمن.

Shahid