أخبار النصر اليوم | حقيقة خيانة بروزوفيتش لزميله السابق .. وفرص التأهل لمونديال الأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 29 فبراير 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 29 فبراير 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"لا أستطيع التوقف" .. أول رد من كريستيانو رونالدو بعد إيقافه!

فضّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدم الصمت، بعد عقوبة إيقافه من جانب لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، وذلك بعد واقعة مباراة ديربي الرياض ضد الشباب. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | عقوبات خالفت التوقعات .. السعودية توقف كريستيانو رونالدو بعد إشاراته البذيئة لجماهير الشباب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم الخميس، قرارين ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على إثر إشاراته البذيئة أمام جماهير الشباب. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الكرة في ملعب كريستيانو رونالدو .. فرصة للإفلات من تهمة "الفعل المشين" لجماهير الشباب

بخطوة واحدة فقط بإمكان البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، إغلاق القضية المثارة حاليًا ضده، بعد فعله المشين تجاه جماهير الشباب. "اقرأ التفاصيل"

القول الفصل في قضية نجم النصر .. حقيقة "العلاقة الغرامية" بين مارسيلو بروزوفيتش وواندا إيكاردي

أصدرت محكمة إيطالية اليوم الأربعاء، حكمها في القضية "الغرامية" الخاصة بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ نجم النصر السعودي، وواندا نارا زوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي؛ لاعب جلطة سراي التركي. "اقرأ التفاصيل"

نحو تعويض السعودية لـ"ركود" الشتاء .. كيليان مبابي بوابة "تفريغ" ريال مدريد

انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني أصبح مسألة وقت، بعدما أخطر ناديه باريس سان جيرمان، بعدم تجديد عقده، بالإضافة إلى الوصول إلى اتفاق مع النادي الإسباني يقضي بانتقاله، ولكن كيف ستستفيد الأندية السعودية من تلك الصفقة؟ "اقرأ التفاصيل"

"يحتاج مساعدة الهلال أو معجزة صعبة" .. فيفا يعلن رسميًا فرص النصر للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا، عن فرص نادي النصر السعودي، للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في صيف 2025. "اقرأ التفاصيل"

برشلونة يسعد الاتحاد والنصر .. خطوة مفاجئة تقرب أندريه تير شتيجن من الانتقال إلى السعودية

في مفاجأة من العيار الثقيل.. مهد نادي برشلونة الإسباني، لانتقال حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، إلى الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

بطريقة غير متوقعة .. النصر يرد على إيقاف كريستيانو رونالدو أمام الحزم!

رد نادي النصر بطريقة غير متوقعة، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة الحزم. "اقرأ التفاصيل"

SHAHID