القول الفصل في قضية نجم النصر .. حقيقة "العلاقة الغرامية" بين مارسيلو بروزوفيتش وواندا إيكاردي

القضاء قال كلمته في القضية المستمرة منذ خمس سنوات..

أصدرت محكمة إيطالية اليوم الأربعاء، حكمها في القضية "الغرامية" الخاصة بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ نجم النصر السعودي، وواندا نارا زوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي؛ لاعب جلطة سراي التركي.

القضية تعود لعام 2019، عندما قام المصور الشهير فابريتسيو كورونا بنشر أنباء عبر موقعه "King Corona Magazine" يزعم خلالها وجود علاقة غرامية بين بروزوفيتش وواندا، تسببت في اقتراب الانفصال بين الأخيرة وإيكاردي.

الثنائي الأرجنتيني والكرواتي لجأ للقضاء، متهمين المصور الشهير بالتشهير بهما، لتقرر المحكمة الليلة إدانة الأخير بالفعل..

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بحسب "وكالة الأنباء الإسبانية" فإن القضاء ألزم كورونا بدفع غرامة قدرها 1500 يورو، مع دفع تعويض لإيكاردي وزوجته بقيمة 7500 يورو، فيما قُدر تعويض بروزوفيتش بخمسة آلاف يورو.

فيما تقرر أن تعقد جلسة أخرى، لإصدار حكم بشأن الأضرار التي سببها المصور للأرجنتيني وزوجته على إثر الشائعات التي نشرها.

يذكر أن نجم النصر الحالي ونظيره في جلطة سراي، تزاملا في إنتر الإيطالي لأربع سنوات من 2015 لـ2019، قبل أن يرحل إيكاردي.