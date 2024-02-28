برشلونة يسعد الاتحاد والنصر .. خطوة مفاجئة تقرب أندريه تير شتيجن من الانتقال إلى السعودية

خطوة جديدة قد تنقل تير شتيجن إلى الملاعب السعودية..

SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. مهد نادي برشلونة الإسباني، لانتقال حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، إلى الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نادي الاتحاد قدّم عرضًا إلى برشلونة، للتعاقد مع تير شتيجن، في الميركاتو الصيفي القادم؛ قبل أن يتحدث وكيله جيرد فوم بروخ عن ذلك؛ قائلًا: "ناديان في السعودية يرغبان في ضم الحارس الألماني؛ لكن اللاعب وفريقه الإسباني لم يحسما الأمر بعد".

ووفقًا للإعلامي الرياضي أكرم كونور، تحركت إدارة برشلونة، للتعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بشكل مجاني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن العملاق الإسباني يرغب في تقديم عرض إلى دي خيا؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، مع عام آخر "اختياري".

انضمام دي خيا - المحتمل - إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من شأنه أن يمهد لرحيل مارك أندريه تير شتيجن إلى الاتحاد، أو حتى للنصر الذي قيل بإنه الفريق السعودي الآخر، الذي يرغب في التعاقد معه.

جدير بالذكر أن تير شتيجن البالغ من العمر 31 سنة، يلعب في صفوف نادي برشلونة منذ صيف 2014؛ مشاركًا في 398 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مستقبلًا خلالها 388 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 166 مرة.

SHAHID