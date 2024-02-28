رسميًا | عقوبات خالفت التوقعات .. السعودية توقف كريستيانو رونالدو بعد إشاراته البذيئة لجماهير الشباب

أول عقوبة يتعرض لها رونالدو منذ انتقاله إلى السعودية..

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم الخميس، قرارين ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على إثر إشاراته البذيئة أمام جماهير الشباب.

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إدارة الليث الأبيض كانت قد تقدمت بشكوى ضد صاروخ ماديرا عقب مواجهة النصر الأخيرة في دوري روشن ضمن الجولة الـ21، التي انتهت بفوز رفاق البرتغالي بنتيجة 3-2، على إثر قيامه بحركات بذيئة وخادشة للحياء تجاه مدرجات جماهير الشباب في المدرجات، إبان احتفاله بتقدم فريقه. (طالع التفاصيل)

وعلى إثر هذه الشكوى، قررت اللجنة رسميًا إيقاف الدون لمباراة واحدة فقط، مع تغريمه عشرة آلاف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

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بذلك يغيب كريستيانو عن مواجهة العالمي الليلة أمام الحزم، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، بعدما كان قد ضمه المدرب البرتغالي لويس كاسترو لقائمة الفريق.

وتعد هذه أول عقوبة يتعرض له رونالدو في السعودية منذ انضمامه للنصر في الميركاتو الشتوي 2023، لكنها خالفت توقعات بعض خبراء القانون، الذين توقعوا أن يتم إيقافه لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي، لكن الانضباط لجأت لعقوبة مخففة.

يذكر أنه بحسب صحيفة "الرياضية" فإن رونالدو نفى إهانته للجماهير في الإفادة التي تقدم بها للجنة الانضباط، مؤكدًا أن ما قام به حركات اعتاد عليها في ملاعب أوروبا، تشير إلى القوة فقط.

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