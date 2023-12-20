أخبار النصر اليوم | حرب كريستيانو رونالدو .. وسخرية جديدة!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

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الهلال أم النصر؟ .. فريق عاصمي يقترب من خطف لاعب الاتفاق قبل الأهلي

قبل أيام قليلة من فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، يبدو أن الصراع اشتعل بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لخطف الصفقات المحلية والعالمية. "اقرأ التفاصيل"

بعد ارتباط اسمه بالنصر .. فريق سعودي يدخل في صفقة محمد الشناوي

منذ عامين تقريبًا، واسم الحارس المصري الكبير محمد الشناوي، يرتبط بـ"الانتقال" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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الكشف عن عرضين لـ"خطف" سلمان الفرج من الهلال

لا يزال مستقبل سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المحلية؛ خاصة بعد أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس. "اقرأ التفاصيل"

صفقة محتملة بين النصر والاتحاد بفضل عبد الرزاق حمد الله!

مفاجأة كبرى قد يشهدها الميركاتو الشتوي القادم، في المملكة العربية السعودية؛ والذي يفتح أبوابه بشكل رسمي، مع مطلع العام الجديد "2024". "اقرأ التفاصيل"

هل يستغل تهميشه في الهلال؟ .. موقف النصر من التعاقد مع سلمان الفرج

يبدو أن مسؤولي نادي النصر السعودي، قد حسموا موقفهم النهائي، من "إمكانية" التعاقد مع النجم الدولي سلمان الفرج، قائد فريق الهلال. "اقرأ التفاصيل"

حقيقة التهبيط والإيقاف .. تفاصيل مهمة في معركة النصر وعبد الرزاق حمد الله القانونية

لا حديث في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على "الصلح المحتمل" بين النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

"القضية انتهت" .. سر الصلح المفاجئ بين النصر وعبد الرزاق حمد الله

أعلن القانوني الرياضي سعود الرمان، "انتهاء" قضية النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

ليس عبد الإله العمري .. ستيفن جيرارد يطلب ضم مدافع النصر للاتفاق

بدأت إدارة الاتفاق تنفيذ طلبات المدرب ستيفن جيرارد بشأن دعم الفريق باللاعبين المحليين خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم. "اقرأ التفاصيل"

19.5 مليون يورو.. كريستيانو رونالدو يواصل حربه ضد يوفنتوس

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو المعركة القضائية ضد نادي يوفنتوس، من أجل الحصول على 19.5 مليون يورو كرواتب مستحقة عن فترته مع البيانكونيري. "اقرأ التفاصيل"

لويس كاسترو يحسمها .. حقيقة خطة كريستيانو رونالدو لتولي منصب قيادي كبير في النصر

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن حقيقة رغبة مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، في السيطرة على غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم، وتولي منصب قيادي أكبر في قلعة العالمي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد الحرب التحكيمية .. الاتفاق يشعل صراعه مع النصر بـ"سخرية جديدة"

سخر نادي الاتفاق السعودي، من نظيره النصر، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

نجم النصر؟ الاتحاد يبدأ ثورة التصحيح بتحديد أولى صفقاته الشتوية‌

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في العمل الفعلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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