هل يستغل تهميشه في الهلال؟ .. موقف النصر من التعاقد مع سلمان الفرج

النصر يحسم موقفه من التعاقد مع سلمان الفرج

SHAHID

يبدو أن مسؤولي نادي النصر السعودي، قد حسموا موقفهم النهائي، من "إمكانية" التعاقد مع النجم الدولي سلمان الفرج، قائد فريق الهلال.

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النصر حاول في السنوات الماضية، التعاقد مع الفرج "34 سنة"؛ قبل أن تظهر أخبار في الساعات القليلة الماضية، بشأن تلقي قائد الزعيم الهلالي، عرضين أحدهما من نادي عاصمي والآخر من فريق بمدينة جدة.

وتوقع البعض أن يكون العالمي؛ هو الفريق العاصمي، الذي يحاول التعاقد مع قائد الزعيم الهلالي مجددًا؛ خاصة بعد غضب الأخير، من ابتعاده عن التشكيل الأساسي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المقرب من البيت النصراوي، "إمكانية" انتقال سلمان الفرج إلى قلعة العالمي.

العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن نادي النصر، لا يفكر أبدًا في التعاقد مع الفرج.

جدير بالذكر أن الفرج اعترف في وقتٍ سابق، بأنه كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في فترة من الفترات، قبل تجديد عقده مع الهلال.

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