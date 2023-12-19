"القضية انتهت" .. سر الصلح المفاجئ بين النصر وعبد الرزاق حمد الله

تطور مفاجئ في قضية النصر وعبد الرزاق حمد الله

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أعلن القانوني الرياضي سعود الرمان، "انتهاء" قضية النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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النصر فسخ عقد حمد الله، في نوفمبر من عام 2021؛ لينتقل بعدها المهاجم المغربي إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"؛ وسط اشتعال معركة قانونية بين الطرفين، وصلت إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وفي هذا السياق.. كشف الرمان في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، عن توقيع النصر وحمد الله، أوراق "التصالح" في القضية؛ حيث من المتوقع أن يتم إغلاقها بشكل رسمي، خلال شهرين.

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وعن سر "التصالح".. أوضح القانوني الرياضي، أن ذلك يعود إلى استحواذ صندوق الاستثمارات السعودية على النصر والاتحاد، بالإضافة إلى رؤية المملكة العربية السعودية، لـ"تصفير" القضايا الدولية ضد جميع الأندية السعودية؛ في نفي صريح للأنباء التي ترددت بشأن مبادرة أحد الطرفين.

وزفّ سعود الرمان، بشرى سارة إلى الوسط الرياضي السعودي، بأنه بحلول شهر يونيو من عام 2024؛ سيتم إغلاق جميع القضايا الدولية، ضد أندية المملكة، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

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