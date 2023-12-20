نجم النصر؟ الاتحاد يبدأ ثورة التصحيح بتحديد أولى صفقاته الشتوية

هل يستهدف الاتحاد التعاقد مع نجم النصر؟

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بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في العمل الفعلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتتحرك إدارة الاتحاد من أجل تدعيم الفريق، بعد الأداء المخيب الذي ظهر عليه لاعبي الفريق، خلال منافسات كأس العالم للأندية 2023، والخروج من ربع نهائي البطولة على يد الأهلي المصري.

وكشف الإعلامي خالد بن عبد العزيز عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الاتحاد يجهز عرضًا للاعب محلي من أجل ضمه خلال يناير المقبل.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "نادي الاتحاد يُجهز عرضه لجناح (أيمن) في نادي محلي، وسيدخل الفترة الحرة في يناير".

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وفسرت عدد من الجماهير وضع كلمة أيمن بين قوسين، بان عبد العزيز يقصد أيمن يحيى جناح نادي النصر، والذي سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل.

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