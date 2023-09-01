أخبار النصر اليوم | جائزة كريستيانو رونالدو .. و60 مليونًا لضم ثنائي محلي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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النصر يصدم الاتحاد بشأن العمري .. ويضع شرطًا لإتمام الصفقة

تقدم نادي الاتحاد بعرض مغري إلى النصر، من أجل الحصول على خدمات المدافع عبد الإله العمري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن العالمي صدم العميد ووضع شرطًا لإتمام الصفقة (طالع التفاصيل).

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عرض سعودي لكونان .. وشرط واحد لانتقال لاعب ضمك إلى النصر أو الأهلي

بعد الانتهاء من الصفقات الأجنبية.. يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي حاليًا، على ملفي "الراحلين" و"التعاقدات المحلية"؛ لضمان المنافسة على كافة الألقاب والبطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

مقابل 60 مليون ريال .. النصر يستعد لخطف "صفقتين" من الأهلي

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، في الوقت الحالي، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بمجموعة من اللاعبين المحليين، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي (طالع التفاصيل).

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"سورنا ليس قصير وأرسل كلمة حلم يا الهلال" .. جمهور النصر ينتفض لحماية الأول بارك

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن ملعب لـ"مبارياته"، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في ظل الإصلاحات المرتقبة في استادي الملك فهد الدولي والملز (طالع التفاصيل).

فيديو | شهادة هلالية .. "قميص النصر منتشر بشكل كبير في بريطانيا"

يضم نادي النصر في صفوفه لاعبين عالميين خلال الوقت الحالي، الأمر الذي جعل قميصه من الأكثر تداولًا حول العالم بين الجماهير، خاصة بعد تعاقد العالمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

رغم البداية المتعثرة .. كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في موسم 2023-2024

البدايات لا يمكن التعويل عليها نهائيًا، لذلك انفجار البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد أول جولتين في دوري روشن، كان كفيلًا لمنحه أولى جوائزه في موسم 2023-2024م (طالع التفاصيل).