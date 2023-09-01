مقابل 60 مليون ريال .. النصر يستعد لخطف "صفقتين" من الأهلي

عروض رسمية من النصر لضم هذا الثنائي!

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يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، في الوقت الحالي، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بمجموعة من اللاعبين المحليين، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

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النصر لم يتعاقد مع أي صفقة محلية، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ على الرغم من ضم 6 نجوم عالميين؛ هم: قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والجناح السنغالي ساديو ماني.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، تقديم الإدارة النصراوية، عرضين إلى ضمك والوحدة السعوديين؛ للتعاقد مع الظهيرين عبد الله العمار وإسلام هوساوي، على التوالي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن النصر، قدّم عرضًا إلى نادي ضمك، مقابل 20 مليون ريال؛ للتعاقد مع العمار، في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل أن يعقد جلسة مع هوساوي، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن العالمي، عرض على الوحدة، مبلغًا يُقدر بـ40 مليون ريال، للتعاقد مع هوساوي؛ وذلك بعد جلسته مع اللاعب.

المثير في الأمر، أن النادي الأهلي السعودي، مهتم للغاية بالتعاقد مع عبد الله العمار وإسلام هوساوي، حال فشل في ضم متعب الحربي، ظهير أيسر الشباب.

جدير بالذكر أن نادي النصر، يحتاج إلى دعم صفوفه بلاعب محلي في مركز الظهير الأيسر؛ لمساعدة تيليس في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، خاصة مع قرار الاستغناء عن الإيفواري جيسلان كونان.

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