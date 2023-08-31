"سورنا ليس قصير وأرسل كلمة حلم يا الهلال" .. جمهور النصر ينتفض لحماية الأول بارك

هل يلعب الهلال في "الأول بارك"؟!

SHAHID

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن ملعب لـ"مبارياته"، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في ظل الإصلاحات المرتقبة في استادي الملك فهد الدولي والملز.

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ويخضع ملعبا الملك فهد والملز في العاصمة الرياض لـ"الإصلاحات"، استعدادًا لاستضافة المملكة العربية السعودية، بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وخلال الأيام الماضية، قيل إن الزعيم الهلالي، سيخوض مبارياته على ملعب نادي الشباب "الجديد"؛ خاصة في ظل العلاقات القوية بين مسؤولي الكيانين الكبيرين.

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لكن.. الإعلامي الرياضي بتال القوس، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، مساء يوم الخميس، عن ملعب نادي الهلال "المحتمل"، في بقية مباريات الموسم الرياضي الحالي.

وكتب القوس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اتوقع الهلال سيلعب في الأول بارك"؛ وهو الملعب الخاص بمباريات فريق النصر السعودي.

وحسب بعض التقارير؛ لا تُمانع شركة الوسائل السعودية، برئاسة محمد الخريجي، المالكة للاستاد، أن يتقاسم النصر والهلال، ملعب "الأول بارك"، في الموسم الرياضي الحالي؛ لكن الأمر يتوقف على موافقة إدارة العالمي "غير الربحية"، برئاسة مسلي آل معمر.

ومن ناحيتها.. تفاعلت جماهير نادي النصر، مع هذه الأخبار؛ حيث علق الإعلامي ماجد المهندي؛ قائلًا: "للقدوم إلى الأول بارك أرسل كلمة (حلم)".

أما حساب باسم "محمد" كتب في هاشتاج "#يالخريجي-الأول-بارك-للنصر-فقط": "الملعب خاص بقلعة العالمي.. هذا الملعب ملك من أملاك النادي، ومرفوض أن يأتي أي نادٍ يشاركنا فيه"

وذكر حساب باسم فواز؛ قائلًا: "جمهور النصر يوصل رسالة للمسؤولين في الملعب؛ مفادها بأن سور النصراويين ليس قصير".

SHAHID