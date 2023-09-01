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النصر يصدم الاتحاد بشأن العمري .. ويضع شرطًا لإتمام الصفقة

أحمد رفعت
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هل يصل النصر والاتحاد إلى اتفاق بشأن عبد الإله العمري؟

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تقدم نادي الاتحاد بعرض مغري إلى النصر، من أجل الحصول على خدمات المدافع عبد الإله العمري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن العالمي صدم العميد ووضع شرطًا لإتمام الصفقة.

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العمري كان قد أخبر النصر بأنه لن يُجدد عقده، ويرغب في الرحيل والانتقال إلى أحد أندية جدة، بسبب ارتباط زوجته بالدراسة هناك، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأمور داخل النادي تسببت في تذمره. "اقرأ التفاصيل"

وأشار الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الاتحاد قدم عرضًا قيمته 20 مليون ريال سعودي، ولكن النصر رفضه.

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وأضاف العصيمي أن النصر ليس لديه نية لفتح صفحة صفقات وانتقالات مع الاتحاد، إلا بشرط واحد وهو إجراء صفقة تبادلية معه فقط خلال الوقت الحالي.

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ويبحث نادي الاتحاد عن التعاقد مع مدافع مميز خلال الوقت الحالي، لتعويض غياب المصري أحمد حجازي الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 94929كريم بنزيما
  • 10121خاليدو كوليبالي
  • 18371روبرتو فيرمينو
  • 8225نجولو كانتي
  • 20977مارسيلو بروزوفيتش
  • 43049صفقة أخرى
195672 الأصوات

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