أخبار النصر اليوم | تيفو من ذهب .. وموقف رونالدو من ديربي الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

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أتحداك، رشح فريقًا يستطيع الفوز عليه .. التشكيل المثالي لـ "كوكتيل" الهلال والنصر

لا صوت يعلو في مجتمع كرة القدم العربي والآسيوي حاليًا على صوت القمة المنتظرة في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي بين الهلال وضيفه النصر. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو فعل كل شيء في الديربيات .. سخر من زملائه وقام بالرقص والحركات الفاضحة

على مدار أكثر من 20 سنة، كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ هو "العلامة الفارقة" في مباريات الديربي، بجميع الدوريات التي لعب فيها، خلال مسيرته الكروية. "اقرأ التفاصيل"

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غياب اسم كبير .. نجم الهلال لن يلحق بديربي النصر

تلقى نادي الهلال، ضربة كبرى؛ بتأكد غياب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عن ديربي الرياض الكبير أمام فريق النصر. "اقرأ التفاصيل"

بعد صدمة الشهراني .. الهلال يعلن رسميًا غياب 3 نجوم آخرين عن التدريبات!

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

ذهب ودبل تيفو .. الكشف عن تجهيزات جماهير الهلال والنصر لديربي الرياض

يستعد الهلال لاستضافة نظيره النصر مساء الجمعة، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي "جولة الرياض إكسبو 2030"، في مباراة ديربي الرياض التي ينتظرها الجميع. "اقرأ التفاصيل"

هل يلحق بالديربي؟ الكشف عن موقف رونالدو من لقاء النصر والهلال

عانى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة خلال الفترة الماضية، والتي هددت مشاركته مع فريقه النصر أمام الهلال، في ديربي الرياض. "اقرأ التفاصيل"

رغم جاهزية رونالدو .. تصرف مفاجئ من كاسترو استعدادًا لديربي الرياض

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قريبًا جدًا من المشاركة بشكل طبيعي في مباراة ديربي الرياض، التي ستجمع بين فريقه النصر أمام الهلال، ولكن مدربه لويس كاسترو تصرف بشكل مفاجئ في تدريبات العالمي. "اقرأ التفاصيل"

"ما هو ديربي" .. رئيس الشباب يسخر من قمة الهلال والنصر!

فاجأ محمد المنجم رئيس الشباب الجميع بالسخرية اللاذعة من مواجهة الهلال والنصر، بل واستشهد على رأيه الساخر بجمهور الفريقين! "اقرأ التفاصيل"

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