رغم جاهزية رونالدو .. تصرف مفاجئ من كاسترو استعدادًا لديربي الرياض

تعرف كيف تصرف كاسترو استعدادًا لديربي الرياض

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أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قريبًا جدًا من المشاركة بشكل طبيعي في مباراة ديربي الرياض، التي ستجمع بين فريقه النصر أمام الهلال، ولكن مدربه لويس كاسترو تصرف بشكل مفاجئ في تدريبات العالمي.

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ويواصل نادي النصر استعداداته لمواجهة غريمه الهلال في ديربي الرياض، مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 15 "إكسبو الرياض 2030" ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن كاسترو قام بإشراك النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في مركز المهاجم، وذلك خلال المناورة الفنية التي أقيمت مساء الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن تعديل مركز تاليسكا في تدريبات النصر، من أجل وضع خطة بديلة للتعامل مع أي طوارئ مستبعدة للجوء إليها، في ظل تحسن حالة رونالدو، الذي عانى من كدمة تعرض لها في مباراة بيرسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا.

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وتم استبعاد رونالدو من المشاركة في تدريبات النصر بعد مواجهة بيرسبوليس، بسبب تعرضه لكدمة خلال مباراة دوري أبطال آسيا، ليخضع لجلسات علاجية وتمارين لياقية انفرادية، ليُصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا للديربي.

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