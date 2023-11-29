ذهب ودبل تيفو .. الكشف عن تجهيزات جماهير الهلال والنصر لديربي الرياض

تعرف على ما ستقوم به جماهير الهلال والنصر في ديربي الرياض

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يستعد الهلال لاستضافة نظيره النصر مساء الجمعة، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي "جولة الرياض إكسبو 2030"، في مباراة ديربي الرياض التي ينتظرها الجميع.

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ولكن جماهير ناديي الهلال والنصر لها استعدادات خاصة لهذا الديربي المنتظر، وذلك للظهور بأفضل شكل ممكن في تلك المواجهة.

وكشف الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن جماهير الهلال ستقوم بـ "دبل تيفو" في المدرجات الخاصة بها خلال لقاء ديربي الرياض، بمعنى تيفو ثنائي لتلك المواجهة.

كما أن جماهير نادي النصر، ستقوم بإعداد تيفو، بجانب "إنترو" سيتم رفعه مع بداية المباراة، على أن يتم رفع التيفو أثناء المباراة.

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وسيتعلق "إنترو" جماهير النصر بهوية تُشير لارتباط العالمي بالذهب، وسيكون عنوانه "النصر والذهب وجهان لعملة واحدة".

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