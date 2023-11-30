"ما هو ديربي" .. رئيس الشباب يسخر من قمة الهلال والنصر!

الهلال يستضيف النصر مساء غدٍ الجمعة

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فاجأ محمد المنجم رئيس الشباب الجميع بالسخرية اللاذعة من مواجهة الهلال والنصر، بل واستشهد على رأيه الساخر بجمهور الفريقين!

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 4 نقاط عن جاره النصر، ويلتقي الفريقان في ديربي الرياض مساء غدٍ الجمعة ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

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المواجهة تجذب اهتمام الجميع في السعودية وخارجها، وقد وصفها الكثير بأنها كلاسيكو آسيا لأنها تجمع بين أقوى وأفضل فريقين في القارة، إلا أن رئيس الشباب، الفريق الثالث في العاصمة، كان له رأيًا مختلفًا.

المنجم ظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس وهو يُسأل عن رأيه وتوقعاته في ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، فأجاب "اسأل الهلاليين والنصراويين، دون الشباب ديربي العاصمة ما هو ديربي".

يُشار إلى أن الجدل لا يتوقف في السعودية حول وضع نادي الشباب وإن كان من كبار الدوري السعودي أم لا، حيث يرى الأغلب أن الكبار 4 فقط هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي فيما يُصر الشبابيون على أنهم خامس تلك المجموعة وسط اعتراضات من جماهير بعض الأندية الأخرى خاصة الوحدة والاتفاق.

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