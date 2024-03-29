أخبار النصر اليوم | تهميش كريستيانو رونالدو .. وخليفة مسلي آل معمر

"من نجحك في الابتدائي يستحق العقاب" .. احتفال كريستيانو رونالدو يُحرج هلالي!

وقع أحد مشجعي نادي الهلال في موقف محرج، بسبب تعليق من الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، على طريقة احتفال نجم الزعيم للكرة الطائرة، بعد الفوز على الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

إحباط الأهلي والاتحاد وصدمة النصر والهلال .. صدامات متوقعة بين الأندية بعد إعلان توثيق البطولات

تنتظر جميع الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب بفارغ الصبر إعلان لجنة التوثيق عن توثيق البطولات، بعدما شهدته السنوات الماضية من جدل كبير حول عدد البطولات لجميع الأندية. "اقرأ التفاصيل"

رغم طلب الرمز .. اسم نصراوي كبير يجهز ملفه لخلافة مسلي آل معمر

يستعد اسم نصراوي كبير، للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"؛ لخلافة مسلي آل معمر، الذي قرر الرحيل عن منصبه. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | "7 لاعبين" .. منتخب السعودية يحرم الاتحاد والنصر من أسماء مهمة في السوبر

تلقى ناديا الاتحاد والنصر، ضربة كبرى، قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، خلال الشهر القادم. "اقرأ التفاصيل"

رسالة خالد بن فهد الوداعية إلى نجوم النصر .. "سر الرحيل وأمنية أخيرة"

وجّه "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، "رسالة أخيرة" إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل الابتعاد النهائي عن المشهد الرياضي. "اقرأ التفاصيل""

"اعتراض الهلال وطلب النصر!" .. الكشف عن روزنامة 6 بطولات في 2024-2025

حددت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، "روزنامة" الموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

فيديو| نار تحت الرماد.. نجم برشلونة يصر على تهميش كريستيانو رونالدو في البرتغال!

لم تكن هزيمة البرتغال من سلوفينيا متوقعة حتى لو كانت المباراة ودية، لكن ما خطف الأنظار أكثر هو العلاقة التي بدت متوترة في الملعب بين كل من كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو. "اقرأ التفاصيل"

بعد تتويج الأهلي بكأس الاتحاد .. نجم النصر الأسبق يهاجم سيدات كرة القدم!

انتقد سعد الحارثي؛ نجم النصر الأسبق، كرة القدم للسيدات، مؤكدًا أن اللاعبات لا يقدمن أي متعة للمشاهد، على عكس ما يفعل الرجال. "اقرأ التفاصيل"

هل سيرحل عن النصر؟ تصرف مفاجئ من لويس كاسترو يكشف كل شيء

تزايدت المطالبات برحيل المدرب البرتغالي لويس كاسترو عن تدريب نادي النصر خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع المستوى والنتائج، آخرها توديع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي. "اقرأ التفاصيل"