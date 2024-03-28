فيديو| نار تحت الرماد.. نجم برشلونة يصر على تهميش كريستيانو رونالدو في البرتغال!

سلوكيات صادمة من زميل "الدون"

لم تكن هزيمة البرتغال من سلوفينيا متوقعة حتى لو كانت المباراة ودية، لكن ما خطف الأنظار أكثر هو العلاقة التي بدت متوترة في الملعب بين كل من كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو.

أظهر ظهير برشلونة ما يشبه التعمد فيما يتعلق بعدم تمرير الكرة لكريستيانو رونالدو في أكثر من موقف سانح، وتكرر هذا أكثر من مرة خلال المباراة.

ربما أعادت هذه اللقطات إلى الأذهان سجلًا من الخلافات "تحت الرماد" حدثت بين اللاعبين، أولهما كان في معسكر كأس العالم 2022 حين بدا كما لو أن كانسيلو قد رفض مصافحة "الدون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد ذلك وخلال تصريحات مؤخرة، تطرق كانسيلو إلى رونالدو في البرتغال قائلًا إن "فترته المثالية كانت بين 25 و32 عامًا" ومؤكدًا أن "المنتخب لا يعتمد عليه بالكلية".