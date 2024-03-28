رسالة خالد بن فهد الوداعية إلى نجوم النصر .. "سر الرحيل وأمنية أخيرة"

خالد بن فهد يترك الساحة الرياضية بعد سنواتٍ من دعم النصر..

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وجّه "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، "رسالة أخيرة" إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل الابتعاد النهائي عن المشهد الرياضي.

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ابن فهد قرر الابتعاد نهائيًا عن المشهد الرياضي السعودي، بالتزامن مع "استقالة" مسلي آل معمر من منصبه، كرئيس لمجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية".

وفي هذا السياق.. قال أسطورة النصر ماجد عبدالله: "تشرفت اليوم بزيارة نادينا، والالتقاء باللاعبين والجهازين الفني والإداري، وتبادلنا بعض الأحاديث الودية".

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عبدالله أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى أنه نقل لنجوم العالمي، رسالة الأمير خالد بن فهد لهم؛ والتي جاء نصها كالتالي: "أشكر لكم جهودكم طوال الفترة الماضية، وبيض الله وجهكم.. ابتعادي كان لعدم حاجة النادي لي في الوقت الراهن، وكذلك الظروف التي يسير بها النصر لا ترضيني، ولا تحقق النتيجة الإيجابية المرجوة.. مع تمنياتي لكم بالتوفيق، وحبيت أودعكم".

وأكد ماجد عبدالله، على أنه بابتعاد الأمير خالد، يفتقد النادي لشخصيّة عظيمة، وداعم كبير على مدى سنوات طويلة، موجهًا إليه الشكر على كل ما قدّمه للنادي.

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