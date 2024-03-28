رغم طلب الرمز .. اسم نصراوي كبير يجهز ملفه لخلافة مسلي آل معمر

النصراويون يترقبون انتخابات ساخنة للغاية..

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يستعد اسم نصراوي كبير، للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"؛ لخلافة مسلي آل معمر، الذي قرر الرحيل عن منصبه.

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آل معمر قرر "الاستقالة" من رئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"؛ خاصة مع ابتعاد "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي، عن المشهد الرياضي بالكامل.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، "نية" فهد بن عبدالعزيز العجلان، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، للترشح على رئاسة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، في الانتخابات القادمة.

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العزي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن تجهيز العجلان، ملفه الانتخابي حاليًا، مع تشكيل مجلس إدارته الذي سيكون معه، حال الفوز في الانتخابات.

المثير في الأمر أن الترشح "المرتقب" لفهد العجلان؛ يأتي على الرغم من طلب "الرمز"، عدم دخول المقربين منه في الانتخابات القادمة، وإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة.

جدير بالذكر أن معظم أعضاء شرف النصر الذهبيين الحاليين، مقربين للغاية من "الرمز"؛ ومنهم العجلان الذي سبق وقال: "العالمي بخير لأن وراءه داعمًا عظيمًا وتاريخيًا؛ هو خالد بن فهد".

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