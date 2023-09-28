أخبار النصر اليوم | تحدي هلالي مع تاليسكا ومحاولة جمع كريستيانو رونالدو بليونيل ميسي في الصين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ28 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ28 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رونالدو ضد ميسي .. مفاوضات مغرية مع النصر بقيادة الصين

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد تشهد الفترة القليلة القادمة، مواجهة جديدة بين الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)

"عذب النصر كثيرًا" .. نجم الإمارات: تلقيت عرضًا رسميًا للانتقال إلى الاتحاد

اعترف أحد أبرز نجوم منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، بتلقيه عرضًا رسميًا، للانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي. (طالع التفاصيل)

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عروض عالمية لنادي النصر يُعطلها دوري روشن السعودي!

أصبح نادي النصر أحد أهداف الشركات العالمية خلال الوقت الحالي، بعدما نجح في ضم أكثر من اسم كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. (طالع التفاصيل)

فيديو | مُشجع هلالي يخسر تحديًا أمام تاليسكا ليصبح نصراويًا

يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا سيساهم بكل ما أوتي من قوة، لتحويل بوصلة مشجعي نادي الهلال من أجل تشجيع فريقه النصر. (طالع التفاصيل)

فيديو | بسبب سناب شات .. رونالدو يتصرف بشكل غريب مع حارس أمن!

منذ أن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف نادي النصر، وهو يتعامل مع الجمهور الذي حاول التقاط صورًا تذكارية معه بلطف، إلا أنه تعامل بطريقة غريبة مع حارس أمن أراد التقاط صورة معه! (طالع التفاصيل)

رونالدو بجانب بنزيما مرة أخرى .. نجوم دوري روشن يواجهون مانشستر سيتي!

تحددت ملامح مباراة كأس موسم الرياض 2023، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة مباراة قوية على هامش انطلاق موسم الرياض الجديد. (طالع التفاصيل)

منافس النصر في دور الـ16 من كأس الملك

تعرف على نتائج قرعة دور الـ16 ببطولة كأس الملك السعودي 2023-2024 والفرق التي تواجه كبار دوري روشن الهلال والنصر والأهلي والاتحاد. (طالع التفاصيل)

من روما إلى السعودية .. النصر يعلن التعاقد مع "اسم كبير" رسميًا

أخيرًا وبعد طول انتظار.. كشف مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، عن "هوية" مديره التنفيذي الأجنبي الجديد. (طالع التفاصيل)

"لا توجد حجة الآن" .. قرار مرتقب لإرضاء الهلال والنصر والأهلي بعد اتهامات مجاملة الاتحاد!

تستعد لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، لإصدار قرار جديد، قد "يرضي" الهلال والنصر والأهلي، بعد أزمة نقل ملعب مباراة الاتحاد والفيحاء. (طالع التفاصيل)

"رفض التحدث معي بسبب ليونيل ميسي" .. جاري لينيكر يكشف حساسية كريستيانو رونالدو من المقارنة مع الأرجنتيني

كشف جاري لينيكر أسطورة إنجلترا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي رفض التحدث معه بسبب رأيه في الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي. (طالع التفاصيل)

جماهير في كل شبر .. طفل فلسطيني يرتدي قميص النصر ويستهدف هذا الأمر!

بعد أن نجح النصر في ضم كوكبة من أفضل نجوم العالم بدأها بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في شتاء 2023، والصفقات العالمية في صيف نفس العام، أصبح شعبيته طاغية في كل مكان! (طالع التفاصيل)

بعد أزمة "بوليفارد" الهلال .. تركي آل الشيخ يصالح جمهور النصر

عبرت جماهير نادي النصر عن غضبها من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعدما استعرض المقاسات النهائية لملعب بوليفارد هول، بالاقتصار على صور للاعبي الهلال فقط! (طالع التفاصيل)

مفاجأة | هذا الفريق ينتظر رحيل كاسترو عن النصر للتعاقد معه فورًا!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يحلم نادي برازيلي كبير، بـ"التعاقد" مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

شخصية غير معروفة للجميع.. على يد هذا الرجل تحول كريستيانو رونالدو إلى هداف العالم!

يعتبر كريستيانو رونالدو على نطاق واسع أحد أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة حيث سجل 853 هدفًا حتى الآن. لكن على ما يبدو، لم يكن جيدًا أمام المرمى كما هو الآن في بداية مسيرته. (طالع التفاصيل)

بعد هيمنته على سوق الانتقالات .. الدوري السعودي يهدد "حكام" أوروبا أيضاً!

لن يتوقف دوري روشن السعودي عند نقطة ضم أفضل اللاعبين والمدربين من قارة أوروبا، بل اتجه أيضًا للتفاوض مع صفوة الحكام لاستمرار تطوير المنظومة. (طالع التفاصيل)

الانقلاب على إنجلترا والأجواء الخيالية .. أمور أخرست منتقدي دوري روشن بأوروبا

منذ الوهلة الأولى، ويجد دوري روشن السعودي وأنديته ونجومه هجومًا كبيرًا من القارة الأوروبية، سواء من مدربين أو لاعبين أو حتى الجماهير، ولكن النجوم الذين انتقلوا إلى صفوف الدوري السعودي كانت لهم الكلمة لنفي هذا الهجوم. (طالع التفاصيل)

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