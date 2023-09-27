"لا توجد حجة الآن" .. قرار مرتقب لإرضاء الهلال والنصر والأهلي بعد اتهامات مجاملة الاتحاد!

قرار مرتقب من لجنة المسابقات بشأن مباريات الهلال والنصر والأهلي

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تستعد لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، لإصدار قرار جديد، قد "يرضي" الهلال والنصر والأهلي، بعد أزمة نقل ملعب مباراة الاتحاد والفيحاء.

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"المسابقات" قررت اليوم الأربعاء، نقل مباراة الاتحاد والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، من ملعب المجمعة إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ما أثار غضب الفرق المنافسة على اللقب، التي اعتبرت أن هذا الأمر، يساعد العميد، لأنه لن يلعب على أرض الخصم.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن اللجنة، ستعلن قريبًا عن نقل مباريات الفيحاء أمام الهلال والنصر والأهلي، إلى العاصمة الرياض أيضًا، على غرار ما فعلته في مواجهة الاتحاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار يأتي من أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير، لحضور هذه المباريات؛ نظرًا لقلة سعة مدرجات ملعب المجمعة، بالمقارنة مع استادي الملك فهد والملز، في العاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال "الوصيف"، و3 نقاط عن النصر والأهلي.

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