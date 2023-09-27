جماهير في كل شبر .. طفل فلسطيني يرتدي قميص النصر ويستهدف هذا الأمر!

النصر معشوق في فلسطين

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بعد أن نجح النصر في ضم كوكبة من أفضل نجوم العالم بدأها بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في شتاء 2023، والصفقات العالمية في صيف نفس العام، أصبح شعبيته طاغية في كل مكان!

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ونشر نايف بن بندر السديري سفير السعودية في فلسطين عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه بطفل فلسطيني يرتدي زي النصر السعودي.

وعلق السفير السعودية لدى فلسطين قائلًا: "سعدت اليوم في رام الله بمصادقة مشجع العالمي من فلسطين الشقيقة، الشبل محمد أديب أبو راس، يحب السعودية ويتطلع لزيارتها".

ولم يكن الطفل الفلسطيني هو أول من يعبر عن حبه وعشقه لنادي النصر، بل أن هناك العديد من الجماهير حول العالم التي عبرت عن تشجيعها للعالمي بسبب النجم كريستيانو رونالدو.

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ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الطائي مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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