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شخصية غير معروفة للجميع.. على يد هذا الرجل تحول كريستيانو رونالدو إلى هداف العالم!

أحمد مجدي
Ronaldo MeulensteenGetty
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البرتغالي كريستيانو رونالدو تحول إلى ماكينة تهديف على يد هذا الرجل

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يعتبر كريستيانو رونالدو على نطاق واسع أحد أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة حيث سجل 853 هدفًا حتى الآن. لكن على ما يبدو، لم يكن جيدًا أمام المرمى كما هو الآن في بداية مسيرته.'

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حدث تحوله من جناح إلى ماكينة أهداف خلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون وتدريب مساعده رينيه مولينستين، وكشف المدرب الهولندي، الذي قضى 13 عامًا في مانشستر يونايتد ويعمل حاليًا كمدرب مساعد في المنتخب الأسترالي، كيف غيّر عقلية البرتغالي في الملعب وحوله إلى هداف غزير الإنتاج.

في حديثه إلى Optus Sport، قال مولينستين: "لقد بدأ يصبح أكثر إنتاجية. بدأ في حسم المباريات. عندما قام بهذا التحول، قمت بالكثير من العمل معه على إنهاء الهجمات. كان بإمكان كريستيانو أن يسجل هدفًا وهذا صحيح، ولكنه لم يكن هدافًا في كل مرة، كنت بحاجة إلى تحويله إلى هداف، كان يريد دائمًا أن يسجل أهم هدف وأجمل هدف، ولذلك أضاع الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف".

المباريات التالية

وأردف: "أردت أن أغير عقليته لكي يفهم أن الأمر كله يتعلق بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، وكان هذا أكبر تحول قام به".

وأكد: "كان لديه القدرة بنسبة 100 في المئة على أن يصبح أفضل لاعب في العالم. وكان مفتاح إطلاق هذه الإمكانات هو وضعه في البيئة المناسبة مع الأشخاص المناسبين. وبطريقة ما، كان تطوره يرجع إلى البيئة التي كان فيها".
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وشرح: "كان محاطًا بالعديد من اللاعبين الجيدين، ومنح الأشياء الإضافية التي قام بها مع المدربين، والدردشات مع السير أليكس فيرجسون ومساعده كارلوس كيروش، والعمل الذي قام به الكثيرون معه بدنيُا، كان عملًا مثاليًا، لكن الأهم كان كريستيانو نفسه، لقد كان مصممًا جدًا ومركزًا، كان دائمًا يقوم بعمل إضافي، لقد تبنى كل ما كان يعلم أنه سيوصله إلى حيث يريد أن يكون، كان يريد أن يصبح أفضل لاعب في العالم".

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