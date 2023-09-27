نتائج قرعة كأس الملك السعودي 2023-24 وجدول مباريات دور الـ16

تعرف على نتائج قرعة دور الـ16 ببطولة كأس الملك السعودي 2023-2024 والفرق التي تواجه كبار دوري روشن الهلال والنصر والأهلي والاتحاد ..

أجريت اليوم الخميس قرعة دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، وذلك بعد أن تم تحديد الفرق الـ16 المتأهلة من دور الـ32.

الهلال أقصى الجبلين والنصر فاز على أحد والأهلي تجاوز العين، كما استطاع الاتحاد الانتصار على الخلود بعد وصول المباراة لضربات الجزاء في دور الـ32.

وتضم القرعة 16 فريقًا وهم: الهلال والحزم، والاتفاق والتعاون والنصر والاتحاد والشباب والنجمة والأهلي وضمك والفيحاء والفيصلي والوحدة والفتح والخليج وأبها".

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نتيجة قرعة كأس الملك السعودي 2024

الهلال سوف يواجه الحزم، بينما وقع الأهلي مع أبها، ويستضيف النصر نظيره الاتفاق، بينما يلعب الاتحاد ضد الفيحاء على ملعب الأخير.

جدول مباريات دور الـ16 في كأس الملك 2024

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

الخليج - ضمك التعاون - الوحدة الفتح - الشباب النصر - الاتفاق الهلال - الحزم النجمة - الفيصلي الأهلي - أبها الفيحاء - الاتحاد

متى موعد مباريات دور الـ16 من كأس الملك 2024؟

من المقرر أن تُقام المباريات بين يومي الإثنين والثلاثاء 30 و 31 أكتوبر، على أن تكون على أرض الفريق المذكور أولًا في جدول المباريات.

وسوف يتم إجراء قرعة ربع النهائي عقب انتهاء دور ال16 بصورة مباشرة.