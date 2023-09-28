رونالدو ضد ميسي .. مفاوضات مغرية مع النصر بقيادة الصين

العالم يترقب حدثًا كبيرًا محتملًا يجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد تشهد الفترة القليلة القادمة، مواجهة جديدة بين الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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رونالدو وميسي تنافسا في الملاعب الأوروبية، على مدار أكثر من 15 سنة، قبل أن يذهب البرتغالي إلى نادي النصر السعودي، في يناير الماضي، وينتقل الأرجنتيني إلى إنتر ميامي الأمريكي، في صيف العام الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي، تلقى نادي النصر، عرضًا من شركة تسويق عالمية؛ لخوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي.

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وكشف العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الشركة تسعى لإقامة المباراة في الصين، وبحضور كافة نجوم الفريقين، في مقدمتهم رونالدو وميسي.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، كانت قد أكدت على انتظار الإدارة النصراوية، إصدار جدول باقي مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، قبل الرد على أي عروض بشأن المباريات الودية.

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