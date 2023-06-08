أخبار النصر اليوم | تحديد موقف جوستافو وألفارو .. وصدمة رونالدو وتاليسكا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 8 يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الخميس 8 يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

بسبب الظروف الجوية .. اسم عالمي يرفض "شرف" تدريب كريستيانو رونالدو في النصر

"لسببٍ غريب" رفض مدرب عالمي، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي يضم بين صفوفه، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو يتهرب من ليونيل ميسي .. ويفاجئ النصر بموعد اعتزاله

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي النصر، الجدل خلال مشاركته في "مؤتمر دعائي"، بالعاصمة الإسبانية مدريد؛ بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

جول 11 | سيطرة اتحادية وصدمة لتاليسكا ورونالدو .. تصويت الجمهور للتشكيل الأفضل

انتهى موسم 2022-2023 في دوري روشن السعودي، بعد شراسة المنافسة بين الاتحاد والنصر، لينجح العميد في تحقيق اللقب الغائب منذ 14 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

النصر ينافس برشلونة ومانشستر يونايتد على نجم مونديال قطر 2022

ما زال نادي النصر يبحث عن أفضل النجوم في الدوريات الأوروبية، من أجل ضمهم مثلما يفعل جيرانه، خاصة نادي الاتحاد الذي تحرك بشكل نشط جدًا بعد انتهاء موسم 2022-23، وتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، واقترب من نجولو كانتي لاعب تشيلسي. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع جورجينا

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر عن صمته، وكشف عن حقيقة ما تردد بشأن الخلاف الذي حدث بينه وبين شريكته جورجينا رودريجيز. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يحصل على مبلغ فلكي يهدد بنهاية عصر الهلال والنصر

وقع نادي الاتحاد، ممثلًا في رئيسه التنفيذي عبد الوهاب عابد، عصر اليوم الخميس، عقدًا ضخمًا مع شركة "روشن العقارية"؛ لرعاية الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

الكشف عن موقف النصر من التجديد مع جوستافو وألفارو

كشف موقع "سبورت 24" عن موقف نادي النصر من البرازيلي لويز جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس من تجديد عقديهما خلال الفترة الحالية.

وأكد الموقع على أن عقد جوستافو وألفارو بهما بنود تمنح النصر الحق في التجديد لموسم آخر، ولكن قرر مسؤولي العالمي بترك التفعيل للتشاور مع المدرب الجديد الذي سيقود الفريق، ومن ثم سيتم حسم الأمور.