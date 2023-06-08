رونالدو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع جورجينا

أحمد رفعت
Ronaldo & Georgina RodriguezGetty Images
كريستيانو رونالدوالنصرثقافةدوري روشن السعودي

النجم البرتغالي يكشف عن حقيقة خلافه مع جورجينا

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر عن صمته، وكشف عن حقيقة ما تردد بشأن الخلاف الذي حدث بينه وبين شريكته جورجينا رودريجيز.

وانتشرت بعض الأخبار عن أن هناك أزمة قد حدثت بين رونالدو وجورجينا، لأن لاعب النصر قد سئم من زياراتها المستمرة لمراكز التسوق في العاصمة السعودية الرياض.

وقال رونالدو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي أقامه في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور جورجينا وشقيقتها إيفانا: "جيو دائمًا ما تكون معي في مشاريعي، وأنا أيضًا أدعمها، فهي تشق طريقها وأؤيدها بنسبة 100%، وسنظل دائمًا معًا، لأننا سنكون أقوى بكثير".

وأضاف كريستيانو: "زوجتي إسبانية وأولادي أيضًا يحملون الجنسية الإسبانية، ولدي الكثير من الأصدقاء الإسبان، وأتمنى العيش في مدريد وأماكن إسبانية أخرى بعد نهاية مشواري الكروي، حيث لدينا منزل هنا في إسبانيا".

وبتلك التصريحات ينفي رونالدو أي خلافات حدثت بينه وبين جورجينا كما تردد في بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية.

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