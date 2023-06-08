النصر ينافس برشلونة ومانشستر يونايتد على نجم مونديال قطر 2022

تعرف على اللاعب الذي يستهدفه النصر في الميركاتو الصيفي 2023

ما زال نادي النصر يبحث عن أفضل النجوم في الدوريات الأوروبية، من أجل ضمهم مثلما يفعل جيرانه، خاصة نادي الاتحاد الذي تحرك بشكل نشط جدًا بعد انتهاء موسم 2022-23، وتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، واقترب من نجولو كانتي لاعب تشيلسي.

النصر هو من بدأ شرارة التعاقد مع أفضل النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية 2023، بعدما نجح في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أن نادي النصر وضع المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، هدفًا للتعاقد معه من أجل تدعيم صفوف فريقه الموسم المقبل.

واستغل النصر خوض شقيقه نور الدين أمرابط لتجربة في صفوفه، وتواصل بالفعل أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للعالمي مع نور الدين، من أجل معرفة موقف سفيان الذي تألق في كأس العالم قطر 2022 رفقة منتخب المغرب بشكل لافت، من الانضمام إلى الفريق العاصمي.

وأخبر نور الدين مسؤول النصر بترحيبه بتلك الفكرة، وطلب منه التواصل مع إدارة فيورنتينا لمعرفة شروطهم لبيع عقد اللاعب، الذي ينتهي عقده بعد موسم 2023-2024، خاصة وأن أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، ومانشستر يونايتد يرغبون في ضم اللاعب.