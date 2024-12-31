أخبار النصر اليوم | تأجيل تنصيب ماجد الجمعان في منصبه الجديد، ونيمار يُغير عقد رونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 ديسمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
تأجيل بدء ماجد الجمعان لمهامه في النصر
كشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عن تأجيل تنصيب ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا للنصر لعدة أيام.
المصادر المتابعة كانت قد أكدت بدء الرجل لمهامه بشكل رسمي يوم غدٍ الأربعاء، لكن العصيمي أوضح أن بعض الإجراءات ستؤخر ذلك.
بيولي يمنح اللاعبين إجازة من المران
أنهى نجوم النصر تدريبهم اليوم وفي نهايته أبلغهم المدرب ستيفانو بيولي بمنحهم إجازة يوم غدٍ.
النادي يُحاول تأمين مباراة ودية قبل استئناف النشاط المحلي، وقد أفاد الإعلامي عبد العزيز العصيمي أن الثلاثي عبدالله الخيبري وأيمن يحيى وسامي النجعي واصلوا العمل ضمن برنامجهم العلاجي والتأهيلي.
أحد اللاعبين الذين ارتبطوا بنادي النصر في "الشتوية"..
كواليس جديدة عن "علاقة" رونالدو مع النصر..
رسميًا | الرابطة السعودية تمنع أندية روشن من التعاقد مع محترفين أجانب في "الشتوية" .. إلا بهذا الشرط!
قرار رسمي من الرابطة السعودية قبل فتح باب الانتقالات رسميًا..
تهكم على الأمير فيصل وفضح أمره واتهم الجمهور بـ"المبالغة" .. ماجد عبدالله بين "العفوية" وتوريط الذات بعد جدل فينجا!
"ماجدونا" المثير للجدل رغم هدوئه!
صفقة ستهز الشارع السعودي إذا حدثت..