رد رسمي .. حقيقة تعاقد النصر مع "هداف" كورينثيانز في الميركاتو الشتوي

أحد اللاعبين الذين ارتبطوا بنادي النصر في "الشتوية"..

لا يزال مسؤولو نادي النصر، يعملون من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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أكثر من اسم عالمي ارتبط بالانضمام إلى النصر في "الشتوية"، لتدعيم مركز قلب الهجوم؛ وعلى رأسهم ألفارو موراتا، نجم ميلان ومنتخب إسبانيا، ويوسف النصيري، لاعب فنربخشه ومنتخب المغرب، إلى جانب يوري ألبيرتو، هداف نادي كورينثيانز.

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وفي هذا السياق.. كشف نادي كورينثيانز بشكل رسمي، عن حقيقة انتقال ألبيرتو البالغ من العمر 23 سنة، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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المسؤول الإعلامي للنادي البرازيلي داينا باروسي نفت في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وصول عروض من النصر أو أي فريقٍ آخر، للتعاقد مع اللاعب الشاب.

وحول موقفهم من بيع اللاعب.. أجابت باروسي: "لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال؛ لأننا لم نتلق أي عروض".

ومن ناحيته.. قال تياجو مارانهاو، مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس نادي كورينثيانز، في تصريح خاص لصحيفة "الرياضية" أيضًا، عن إمكانية انتقال يوري ألبيرتو إلى الفريق النصراوي: "لن نعلِّق على هذه الأنباء حاليًا".

جدير بالذكر أن ألبيرتو انضم إلى كورينثيانز في صيف 2022، قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج، على سبيل الإعارة ثم الشراء النهائي في يناير 2023؛ حيث سجل 57 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 148 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.