أخبار النصر اليوم | طائرة رونالدو الجديد تخطف الأضواء، وحسم موقف تاليسكا من الانتقال للاتحاد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 يناير 2025
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بعد الاتحاد .. النصر يحسم حقيقة انتقال تاليسكا إلى الاتحاد
رد سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر، والمشرف المكلف على العلاقات العامة والتواصل و قناة Nassr TV، على الأخبار المنتشرة حول المفاوضات مع الاتحاد بشأن انتقال أندرسون تاليسكا.
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كان الصحفي عبد الرحمن الحميدي قد قال أمس أن موسم موسى ديابي انتهى مع الاتحاد للإصابة، مشيرًا إلى أن بديله هو تاليسكا.
أبو داهش اقتبس تغريدة تتناول الخبر وعلق "كفاية إشاعات".
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