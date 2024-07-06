أخبار النصر اليوم | برونو فيرنانديش يُحدد موقفه .. والكشف عن أزمة إيمريك لابورت!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 6 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 6 يوليو 2024.

كواليس جديدة .. اجتماع مسؤولي النصر والاتحاد مع برونو فيرنانديش و"اللاعب يحسم اختياره"

يوم بعد آخر.. يبدو أن النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يقترب من الانتقال إلى الملاعب السعودية. "اقرأ التفاصيل"

"لا قلق من صفقات الميركاتو" .. خطوة تاريخية تنعش خزائن أندية صندوق الاستثمارات العامة!

تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال - الاتحاد - النصر - الأهلي)، لخطوة تاريخية، قبل إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد (2024-2025). "اقرأ التفاصيل"

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"تغريدة تثير الشكوك حول مستقبله" .. الكشف عن أزمة لابورت مع النصر قبل السفر إلى اليورو!

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، عن السر وراء تراجع مستويات المدافع الإسباني إيمريك لابورت، المحترف في صفوف النصر، والذي يشارك برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024). "اقرأ التفاصيل"

ما صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

يطمح النصر في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح النصر في موسم جديد يريد فيه رفاق كريستيانو رونالدو إحراز البطولات. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد أم النصر؟ .. برونو فيرنانديش يحدد رغبته بين العروض السعودية

منح البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، موافقة مبدئية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

لاعب النصر: كريستيانو رونالدو لا ينكسر أبدًا .. وسيعود أقوى

حرص أيمن يحيى، لاعب النصر، على دعم زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مغادرته بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تقام حاليًا في ألمانيا. "اقرأ التفاصيل"