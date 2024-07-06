اجتماع مرتقب بعد اليورو لحسم الصفقة

منح البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، موافقة مبدئية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.

وودع برونو رفقة منتخب البرتغال بطولة كأس الأمم الأوروبية، أمس الجمعة، على يد المنتخب الفرنسي، بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكشف موقع "teamtalk" أن هناك إصرارًا من جانب الصندوق السعودي على التعاقد مع النجم البرتغالي، من أجل ضمه إلى أحد الأندية السعودية، والأقرب هما النصر والاتحاد.

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وأشار إلى أن كلا الناديين بالفعل قدم مشروعه والدور المحتمل الذي سيلعبه فرنانديش في الفريق، وذلك خلال اجتماع عُقد قبل بضعة أسابيع مع إدارة اليونايتد وممثل عن اللاعب.

وأوضح "teamtalk"، أن هناك اجتماعًا في المستقبل القريب بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 للوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة، بينما كشفت مصادر للموقع أن فرنانديز يفضل خيار النصر، خاصة أنه سيمنحه فرصة للعب مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن العلاقة تحسنت كثيرًا بين رونالدو وبرونو فيرنانديش، بعد أن تعقدت قليلًا خلال منافسات كأس العالم "قطر 2022"، لذلك سيقود النصر حاليًا السباق وسيحاول إقناعه بشكل نهائي بتفضيل مشروعهم على الاتحاد، الذي سيتولى قيادته المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

ونوه الموقع إلى أن هناك تفاؤل داخل صندوق الاستثمارات العامة بشأن حسم الصفقة، خصوصًا أن موقف اللاعب تغير كثيرًا، حيث كان يفضل في البداية البقاء داخل اليونايتد، لكنه الآن يفكر في الانتقال إلى السعودية خصوصًا أن العرض "من المستحيل على يونايتد مضاهاته".