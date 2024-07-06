لاعب النصر: كريستيانو رونالدو لا ينكسر أبدًا .. وسيعود أقوى

كريستيانو لم ينجح في تسجيل أي هدف باليورو

حرص أيمن يحيى، لاعب النصر، على دعم زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مغادرته بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تقام حاليًا في ألمانيا.

وودع رونالدو رفقة منتخب البرتغال بطولة الأمم الأوروبية من الدور ربع النهائي، أمس الجمعة، على يد المنتخب الفرنسي، بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال أيمن يحيى في مقطع فيديو متداول عبر حسابات النصر الجماهيرية: "هذه هي كرة القدم، ورغم ذلك كريستيانو رونالدو طموحه عالي ولا ينكسر أبدًا".

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وأضاف: "رونالدو سيعود أقوى من ذي قبل، أتمرن معه كثيرًا وأعرف أن لديه شغفًا كبيرًا في الملعب".

وتعرض كريستيانو لانتقادات شرسة، حيث لم ينجح في تسجيل أي هدف في البطولة الأوروبية.

وأنهى رونالدو، الهداف التاريخي لليورو، رحلته مع البطولات الأوروبية، حيث أكد النجم البرتغالي صاحب الـ39 عامًا، أن هذه هي بطولته الأخير في أمم أوروبا.