تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العالمي؟

يطمح النصر في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح النصر في موسم جديد يريد فيه رفاق كريستيانو رونالدو إحراز البطولات.

ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الصيفي 2024، إلا أن المدرب لويس كاسترو لا يريد أن تفسد أي صفقة جديدة أجواء التناغم في الفريق، لذلك سيتأنى النصر كثيرًا قبل إبرام أي صفقة.

إذًا، ما هي صفقات النصر في صيف 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن العالمي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يبرم النصر أي صفقة رسمية إلى الآن بل عادت إليه إعارات عديدة كان قد أقرها الموسم المنصرم، على رأسها سيكو فوفانا وعبدالله مادو في انتظار تحديد مصيرهم في الميركاتو.

من اللاعبون الراحلون عن النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يرحل أي لاعب إلى الآن بشكل رسمي من قوة النصر التعاقدية، لكن عزيز بيهيتش انتهت إعارته على سبيل المثال..