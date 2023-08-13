أخبار النصر اليوم | إحراج مُشجع .. وغضب لويس كاسترو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق 13 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق 13 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"أشعر بفخر كبير" .. كيف احتفل كريستيانو رونالدو بعد حصده أولى بطولاته مع النصر؟

رغم تحقيقه عديد الإنجازات في ملاعب أوروبا ورغم تعامل البعض معها كونها بطولة ودية إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، كما عهده جماهيره، يعطي كل إنجاز حقه وقيمته. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بسبب جائزة سافيتش .. رونالدو ينفجر ضاحكاً!

عقلية كريستيانو رونالدو لا تتغير أبدًا، ربما هي السر وراء فوزه بخمس كرات ذهبية وخمسة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أنه أصبح أكبر هداف في تاريخ كرة القدم، وهذا لم يتغير عندما بلغ عمره 38 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

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"احذر تركيزي اليوم غير!" .. كواليس الحوار الخاص بين كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري في نهائي كأس الملك سلمان

بدأ نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية"، بالأمس، بروح رياضية عالية بين قائدي النصر والهلال السعوديين، البرتغالي كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري، إذ دار حوار جانبي "ضاحك" بين الثنائي. "اقرأ التفاصيل"

لويس كاسترو يثور غضبًا: على مسؤولي الكرة السعودية مراعاة اللاعبين "إنسانيًا"!

رغم حصد البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، أولى بطولاته مع العالمي بالأمس، فحيث كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية"، إلا أن الغضب قد تملكه عقب اللقاء، لعدة أسباب. "اقرأ التفاصيل"

هل يعاني النصر دفاعيًا؟ .. حقيقة تسبب الهلال في استبعاد عبد الإله العمري من مواجهة الاتفاق

في ظل الأزمة الدفاعية، يعيش جمهور النصر السعودي حالة من القلق بشأن دخول الفريق مواجهة الاتفاق، غدًا الإثنين، دون لاعبه عبد الإله العمري، على خلفية طرده أمام الهلال بالأمس. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | نجم الهلال السابق يُحرج مُشجع نصراوي في نهائي كأس الملك سلمان!

شهدت مدرجات ملعب "الحوية" الذي استضاف نهائي كأس الملك سلمان، موقف مُحرج بين أحد نجوم الهلال السابقين، ومُشجع نصراوي، وذلك خلال مباراة الزعيم أمام العالمي. "اقرأ التفاصيل"

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