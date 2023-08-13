فيديو | نجم الهلال السابق يُحرج مُشجع نصراوي في نهائي كأس الملك سلمان!

أحمد رفعت
Al Nassr fansGetty Images
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موقف مُحرج بين مشجع نصراوي وأحد نجوم الهلال السابقين

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شهدت مدرجات ملعب "الحوية" الذي استضاف نهائي كأس الملك سلمان، موقفًا مُحرجًا بين أحد نجوم الهلال السابقين، ومُشجع نصراوي، وذلك خلال مباراة الزعيم أمام العالمي.

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وانتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للنجم ناصر الشمراني لاعب الهلال السابق، وهو يُحرج أحد مشجعي نادي النصر قبل انطلاق المباراة!

المُشجع توجه إلى الشمراني وهو يحمل في يده هاتفه، وطلب منه التقاط صورة تذكارية، ولكن نجم الهلال السابق أحرجه ورفض التصوير معه.

ولكن المشجع النصراوي حاول الحديث مع الشمراني من أجل التصوير، ليرفض لاعب الهلال السابق الاستجابة له ويجلس على المقعد المخصص له لمشاهدة المباراة.

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وتوج النصر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي البطولة.

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