لويس كاسترو يثور غضبًا: على مسؤولي الكرة السعودية مراعاة اللاعبين "إنسانيًا"!

المدرب البرتغالي توج ليلة أمس بطلًا لكأس الملك سلمان، لكن الفرحة لم تتمكن من السيطرة على غضبه من بعض الأمور..

SHAHID

رغم حصد البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، أولى بطولاته مع العالمي بالأمس، فحيث كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية"، إلا أن الغضب قد تملكه عقب اللقاء، لعدة أسباب.

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العالمي حسم اللقاء لصالحه بالفوز أمام جاره الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية، إذ حول النصر تأخره، بهدفين في الدقيقتين 74 و98، لكن الدقيقة 102 شهدت إشهار حكم اللقاء المغربي رضوان الجيد، الكارت الأحمر في وجه كاسترو، في ظل كثرة اعتراضاته بطريقة غير لائقة.

وحول الحكم، قال كاسترو، عبر برنامج "صدى الملاعب"، عقب المباراة: "لم أكن متفقًا في الكثير من القرارات مع الحكم، لم أفهم على أي أساس اتخذ الكثير من قراراته!، كان عليه تهدئة اللقاء في الكثير من الأوقات، أشار باحتساب ضربة جزاء وهذا أقلقني، وعلمت بعد ذلك أنها ليست جزائية، لا أعلم كيف أشار بها في البداية!".

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وانتقل المدرب البرتغالي للحديث عن دوري روشن، حيث يستعد فريقه لافتتاح مشواره في الموسم الجديد غدًا الإثنين، بمواجهة الاتفاق، ورفض لجنة المسابقات تأجيل اللقاء.

كاسترو أعرب عن غضبه من موقف اللجنة، إذ واصل حديثه: "لا أعلم كيف نلعب يوم الإثنين، مستحيل، بجانب أننا لعبنا أشواطًا إضافية في النهائي الليلة، احترامي للاعبين والإنسانية شيء أساسي، علينا احترام اللاعبين مستحيل أن نلعب بعد 48 ساعة من نهائي قوي".

وأضاف: "لا أعلم!، حقيقةً لا أعلم!، سنصل للرياض وبعدها نرى ما يمكننا فعله في لقاء الاتفاق".

SHAHID