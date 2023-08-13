"أشعر بفخر كبير" .. كيف احتفل كريستيانو رونالدو بعد حصده أولى بطولاته مع النصر؟

صاروخ ماديرا افتتح موسم 2023-2024 بأول بطولة له مع النصر، فماذا قال؟

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رغم تحقيقه عديد الإنجازات في ملاعب أوروبا ورغم تعامل البعض معها كونها بطولة ودية إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، كما عهده جماهيره، يعطي كل إنجاز حقه وقيمته.

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صاروخ ماديرا قاد العالمي أمس السبت، للتتويج بطلًا لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية"، بالفوز أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية، كان للبرتغالي الأفضلية في إحراز هدفي فريقه.

هذه البطولة هي الأولى لرونالدو بقميص النادي السعودي، بعدما خرج الموسم الماضي بخفي حنين سواء من دوري روشن السعودي، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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واحتفالًا بأولى بطولاته مع النصر، كتب الدون، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أشعر بفخر كبير بعد مساعدة فريقي للفوز بهذه الكأس المهمة لأول مرة!، شكرًا لكل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز العظيم في النادي، عائلتي، وأصدقائي الذين يدعموني داائمًا!، كان هناك أيضًا دعمًا رائعًا من الجماهير!، هذه البطولة ملك لكم أيضًا!".

يذكر أن رونالدو لم يستطع استكمال الأشواط الإضافية، إذ خرج مصابًا، وتشير التقارير الأولية لمعاناته من كدمة في الركبة.

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