أخبار النصر اليوم | العدسات "تورط" كريستيانو رونالدو .. ونجم الهلال يريد العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ31 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ31 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رغم تصريح كاسترو .. تسريب خطير عن مستقبل تاليسكا يمهد لـ"خلافات عنيفة" في النصر

"أندرسون تاليسكا مستمر ولن يرحل".. هكذا حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، مستقبل النجم البرازيلي، مع الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

فيديو | "البشت وميسي" .. الكشف عن سر احتفال رونالدو بـ"العرضة" أمام الشباب!

لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الأنظار له، بعد احتفاله خلال مباراة فريقه أمام الشباب التي أقيمت بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

"خماسية تاريخية وهدية النصر بعد الـ40" .. دليل كريستيانو رونالدو للحاق بـ"معجزة ميسي"

على مدار أكثر من 15 سنة كاملة، شهدت الملاعب الأوروبية، تنافسًا مشتعلًا بين الأسطورتين البرتغالية كريستيانو رونالدو والأرجنتينية ليونيل ميسي، على لقب "الأفضل" في التاريخ (طالع التفاصيل).

فيديو | العدسات تلتقط "سباب" رونالدو في لقاء النصر والشباب

التقطت العدسات لقطة مثيرة للجدل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء النصر الأخير ضد الشباب سحبت البساط من تألقه وتسجيله هدفين في الانتصار العريض برباعية نظيفة (طالع التفاصيل).

لحل أزمة ومُعضلة .. الهلال والنصر يتصارعان على هدف "محلي"!

يبدو أن ناديي الهلال والنصر انتهيا من ملف التعاقد مع نجوم أجانب خلال صيف 2023، وحان الآن الوقت لحسم صفقات محلية مميزة لاستكمال صفوف الفريقين ليتصارعا على أحد اللاعبين المحليين خلال الوقت الحالي (طالع التفاصيل).

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مفاجأة .. "نجم الهلال يتمنى الانتقال إلى النصر"

بدأت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تتضح بشكلٍ كبير، مع دخول الأيام الأخيرة الحاسمة، من الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

بعد الغضب الأوروبي .. النصر يتخذ خطوة بشأن قميصه الجديد

سيطرت حالة من عدم الرضا والغضب بين الجماهير في أوروبا خلال الأيام الماضية، بسبب عدم توافر قميص نادي النصر الجديد في المتاجر، رغم امتلاك العالمي عددًا من أفضل النجوم (طالع التفاصيل).

صفقات ورطت الهلال "أخلاقيًا" قبل تمبكتي .. من الاتصالات السرية إلى خدعة آل سويلم وكذبة الجابر

"كل شيء مباح في الحب والحرب".. شعار رفعه نادي الهلال السعودي، عبر تاريخه الطويل مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك عند إتمام صفقاته المحلية والخارجية؛ والتي جعلته أحد أعظم القلاع الرياضية، في آسيا والمنطقة العربية (طالع التفاصيل).

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