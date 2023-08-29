رسميًا | كاسترو يحسم مستقبل تاليسكا مع النصر .. ويعلن اسم "الأجنبي الراحل"

نهاية الجدل بشأن ميركاتو نادي النصر

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حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي، كاشفًا عن اسم "الأجنبي الراحل"، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى النصر في 2021، قادمًا من صفوف نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث ترددت أنباء عن رحيله في الصيف الحالي، رغم تجديده عقده مؤخرًا.

كاسترو أعلن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز النصر على الشباب، في ديربي الرياض الكبير، استمرار النجم البرازيلي مع قلعة العالمي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وقال المدير الفني البرتغالي: "لماذا تخرج الشائعات عن النصر؟ هل هناك في يوم تحدثت عن أن تاليسكا سيرحل؟.. أندرسون مستمر، وأنا صاحب القرار الوحيد".

وبخصوص الأجنبي الذي سيستغنى عنه.. أوضح لويس كاسترو، أنه سيكون واحد من الظهيرين الإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي أليكس تيليس.

وأضاف كاسترو: "كونان مميز من الناحية الدفاعية، وأليكس قوي هجوميًا وبالكرات الثابتة.. سنتخذ القرار بالأيام المقبلة".

وشدد المدير الفني لنادي النصر، على أنه لن يستمر مع الفريق الأول لكرة القدم، سوى اللاعب الذي سيقدم الأفضل لهذا الكيان الكبير.

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