رغم تصريح كاسترو .. تسريب خطير عن مستقبل تاليسكا يمهد لـ"خلافات عنيفة" في النصر

مفاجأة جديدة في مستقبل أندرسون تاليسكا

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"أندرسون تاليسكا مستمر ولن يرحل".. هكذا حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، مستقبل النجم البرازيلي، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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الشائعات ظلت تطارد تاليسكا، طوال الأسابيع والأشهر الماضية؛ قبل أن يعلن كاسترو، استمرار اللاعب في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك في تصريحاته بعد الفوز الكبير على الشباب (4-0)، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من تصريحات المدير الفني البرتغالي.. إلا أن الإعلامي الرياضي علي الحربي، سرب معلومات مفاجئة، عن مستقبل النجم البرازيلي، مع الفريق النصراوي.

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وتحت عنوان "مؤكد".. كتب الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أندية خليجية وفريق تركي، لا زالوا يتفاوضون مع النصر؛ من أجل شراء عقد اللاعب أندرسون تاليسكا".

وزاد الإعلامي الرياضي من الجدل، بكشفه عن أن الإدارة النصراوية، ستتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل تاليسكا، نهاية الأسبوع الحالي.

جدير بالذكر أن لويس كاسترو، شدد على أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، في الصفقات القادمة واللاعبين الراحلين عن النصر؛ وإذا صدقت معلومات الحربي، بشأن دراسة الإدارة "العروض" المقدمة إلى تاليسكا؛ فإنها قد تؤدي إلى إشعال الخلاف مع المدير الفني البرتغالي.

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