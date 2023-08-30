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فيديو | "البشت وميسي" .. الكشف عن سر احتفال رونالدو بـ"العرضة" أمام الشباب!

أحمد رفعت
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تعرف على سر احتفال رونالدو أمام الشباب

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لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الأنظار له، بعد احتفاله خلال مباراة فريقه أمام الشباب التي أقيمت بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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رونالدو بعدما سجل هدفه الثاني في مرمى الشباب، توجه نحو جمهور النصر وقام برقصة العرضة الشهيرة، الأمر الذي تداولته الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر حمد آل منصور لاعب النصر رسالة جاءت له من أحد الجمهور، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" يُطالبه فيها بنقل موروث المملكة إلى العالم مثلما فعل ليونيل ميسي بارتداء البشت في نهائي كأس العالم قطر 2022 أثناء حمل الكأس.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحمد آل منصور وهو يقوم بتعليم رونالدو رقصة "العرضة" خلال تدريبات العالمي.

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واستخدم رونالدو بالفعل الرقصة التي تعلمها بالفعل من زميله حمد آل منصور، بعدما سجل هدفه الثاني في مرمى الشباب بدوري روشن السعودي.

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